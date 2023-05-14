مساعدة الشباب ومرافقتهم.. الرئيس تبون يؤكد

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عند ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حول عرض يخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أن مهام هذه الوكالة تتمثل في مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.

من جانب أخر، أشار الرئيس تبون حسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية أن النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة في إطار أونساج ستتم معالجتها على مستوى آخر من التخصص وهذا بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة.

كما ثمّن الرئيس التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حسب ذات المصدر.

شرف. ع

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