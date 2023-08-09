مسؤولة بالديوان المهني للحبوب: سنضع حدا للمتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطن

كشفت مديرة دائرة الضبط، لتوزيع والنقل بالديوان المهني للحبوب، رجاء دالي علي، عن ضبط السوق ووضع حدٍ للتجار المتلاعبين بقدرة المواطن الشرائية.

وأوضحت دالي في تصريح للاذاعة الوطنية، أن ذلك يتم عبر استيراد كميات معتبرة من البقوليات، وتسقيف أسعارها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة مع تحديد الأسعار المرجعية.

وأضافت ذات المتحدث، أنه يمكن للمتعاملين الخواص والعموميين التقرّب من التعاونيات، حيث توجد أكثر من 300 نقطة بيع مباشرة.

ومن جانبه، أكد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية، أحمد رحموني، أنّ القضاء على المضاربة في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، يتمّ عبر البيع المباشر لصالح المواطن بأسعار مدروسة عبر نقط تعاونية الحبوب عبر الوطن.

وكشف رحموني أنّ أسعار البقوليات مضبوطة على النحو الآتي: العدس بـ 280 ألف دينار، الحمص بـ 380 ألف دينار، الأرز بـ 160 ألف دينار والفاصولياء البيضاء بـ 280 ألف دينار، معلنا عن وجود 12 نقطة بيع مباشرة للمستهلك على مستوى تراب ولاية المدية.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبرواقية تقوم بتزويد تجار التجزئة والجملة والصناعيين بهذه البقوليات وبأسعار أقل من المذكورة لضمان هامش ربحهم، تجنّباً لأي شكل من أشكال المضاربة”.

ليديا كبيش

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