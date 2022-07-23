مسؤولة إيطالية تجدد دعم مدينتها لقضية الشعب الصحراوي العادلة

جددت سارة فونارو، كبيرة مستشاري مدينة فيرينسا الإيطالية دعم مدينتها لقضية الشعب الصحراوي العادلة

وجاء ذلك خلال الإستقبال الكبير الذي حظي به رسل السلام الصحراويين بواحدة من أكبر المدن واعرقها في ايطاليا واوروبا.

وأوضحت المستشارة الايطالية أن موقف مدينتها ليس جديدا، ويأتي في وقت تمر به القضية الصحراوية بتطورات حاسمة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لايجاد حل للقضية الصحراوية وفقا للشرعية الدولية والسلام والعدل. كما أبدت سعادتها باستقبال رسل السلام الصحراويين واصفة الحدث بالمؤثر.

وعرف الاستقبال، حضور شخصيات كبيرة من ضمنها، فيتو مايدا رئيس بلدية روفينا ورئيس اتحاد البلديات في المنطقة الجنوبية الشرقية من فلورنسا، ودوناتا بيانكي رئيس اللجنة السابعة للمجلس البلدي بفلورينسا ورئيس تكافؤ الفرص والسلام وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية والسيد لوكا ميلاتي رئيس المجلس البلدي.

من جانبه، مرافق أطفال الصحراء الغربية، شكر سلطات المدينة على الاستقبال وعلى الدعم والتسهيلات التي قدموها من أجل راحة الاطفال الصحراويين واقامتهم في ظروف حسنة منذ لحظة وصولهم.

وفي ختام الاستقبال، قدمت الشخصيات الإيطالية الحاضرة هدايا رمزية لرسل السلام، مجددين الترحيب بهم، ومتمنين اقامة سعيدة بمدينتهم والعودة الى اهلهم وذويهم بسلام بعد قضاء عطلتهم الصيفية في ظروف جيدة.

ليديا كبيش

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