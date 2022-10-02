مركز البيانات لمجمع سوناطراك يحصل على شهادة تصنيف عالمية جديدة

أعلن مجمع سوناطراك، عن تحصل مركز البيانات Data Center الرئيسي على شهادة تصنيف “ Uptime Tier 3 Design “ العالمية و هو أول مركز بيانات يعتمد في الجزائر .

وحسب بيان للمجمع، فإن شهادة Tier III من Uptime Institute ، تسلم بشكل خاص إلى مراكز البيانات التي تتوفر على المقاييس العالمية العالية المتعلقة بتحسين آليات وعمليات الأمان والمرونة التي يتم تنفيذها داخل مراكز البيانات، فهي تهدف إلى ضمان توفر خدمة مراكز البيانات وجودتها وأمانها.

وأفاد المصدر أنه :”بعد الانتهاء من مراحل التدقيق والتطوير من طرف المديرية المركزية للرقمنة ونظم المعلومات التابعة لمجمع سوناطراك بالتعاون مع مؤسسة دعم و تطوير الرقمنة ( EADN )تم تصنيف مركز البيانات لسوناطراك من طرف معهد “Uptime Institute” ضمن أكثر مراكز البيانات في العالم أمانًا ومرونة وفق أخر إصدار للمعهد “.

وللتذكير مركز البيانات لسوناطراك يتوفر على بنية تحتية جد حديثة و ذات كفاءة عالية مجهزة بخوادم موصولة بشبكة اللأنترت فائقة السرعة تضمن تخزين البيانات والتطبيقات ومعالجتها وتدفقها بكل سلاسة ويوفر بيئة آمنة تقلل من فرص حدوث الخروقات الأمنية للأنظمة المعلوماتية .

كما أبرز ذات البيان أن التميز النوعي في أعمال هذا المركز الذي يستجيب للمعايير الدولية يتوافق مع رؤية سوناطراك الإستراتيجية لإيواء بياناتها و تطبيقاتها كما يتوافق مع جهودها في تطوير برامج التحول الرقمي لمختلف أنشطتها.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...