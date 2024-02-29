مراد يكشف: نظام إستخلاف الأشخاص الذين تعذر عليهم أداء مناسك الحج يخضع لضوابط محددة

29 فبراير، 2024

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الخميس بالمجلس الامة, أن العمل بنظام الإستخلاف للأشخاص الفائزين بقرعة الحج والذين تعذر عليهم أداء هذه الشعيرة يخضع ل”ضوابط محددة”.

و قد أوضح مراد أنه “يوجد ضوابط و قواعد يتم الاحتكام إليها في حال تعذر على الأشخاص الفائزين بقرعة الحج, أداء مناسكهم بسبب الوفاة أو المرض أو لأي اعتبار آخر”, مبرزا أن “نظام الاستخلاف لفائدة الأصول أو الفروع, معمول به لما يكون هناك تبرير لوضع الحاج, على أن تتم دراسة الملفات حالة بحالة”.

وأشار الوزير إلى أن رفع حصة الولايات من دفاتر الحج, “مرهون برفع حصة الجزائر الكلية في تعداد الحجاج”, مذكرا أن هذه الأخيرة “ارتفعت من 31.000 حاج وحاجة خلال سنة 2019 إلى أزيد من 40.000 خلال سنة 2020”.

كما كشف مراد عن ” فوج عمل متعدد القطاعات يعمل على إثراء و بلورة الاقتراحات الهادفة لمراجعة النظام التعويضي الخاص بالمنتخبين المحليين, بالنظر إلى الدور الذي يلعبه هؤلاء كفاعلين أساسيين في الجماعات المحلية”.

ولفت الوزير إلى أن مصالح دائرته الوزارية “باشرت بدراسة كيفيات التكفل بمسألة مراجعة النظام التعويضي والتي سيسمح تكريسها وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها بالاستجابة لتطلعات المنتخب المحلي”, مبرزا أن فوج العمل المعني بهذا الملف “سيأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات الواردة في هذا الشأن”.

سهام قريمش

29 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

الأمين العام لجامعة الدول العربية: نتطلع بكل ثقة لقمة الجزائر المقبلة

6 سبتمبر، 2022

جراد:  نحو تعميم استعمال اللوحات الإلكترونية في مختلف الأطوار الدراسية

21 أكتوبر، 2020

قوجيل: قمة الجزائر لقاء جامع لتوحيد الصفوف العربية

31 أكتوبر، 2022

شيخي يدعو إلى تجسيد الوحدة الوطنية وإحباط المؤامرات

23 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى