مراد يقف بالعاصمة على ظروف سير موسم الاصطياف

شرع ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، رفقة كل من مختار ديدوش، وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد الرحمن حماد وزير الشباب والرياضة على زيارة عمل وتفقد لولاية الجزائر، للوقوف على ظروف سير موسم الاصطياف، وكذا دخول الخدمة لعدد من المرافق الجوارية.

واستمع الوزير مراد، رفقة وزير الشباب و الرياضة، عبد الرحمن حماد، بحضور والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، عرضا حول التدابير التي تم اتخاذها في إطار التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، من خلال تسخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، تهيئة 61 شاطئ مسموح للسباحة، تهيئة المنتزهات وغابات الاستجمام، وكذا المسابح والمرافق الشبابية. وهذا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المصطافين، مع ضمان حرية الولوج إلى الشواطئ ومجانيتها.

كما استمع الوزير، حسب إلى عرض حول برنامج التنشيط الخاص بموسم الاصطياف، والذي تضمن تنظيم مهرجانات ثقافية وقوافل الشباب، ورشات فنية وكذا تظاهرات رياضية.

.

شرف الدين عبد النور