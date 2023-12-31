مراد: سنة 2024 ستكون لدعم التنمية المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية يولي إهتماما لما تعانيه العديد من الولايات التي لم ترق إلى مستوى تطلعات التنمية.

وأفاد مراد على هامش تنصيب علواش بوعلام واليا منتدبا لعين وسارة، اليوم الأحد أن سنة 2024 هي دعم للتنمية المحلية و التي ستتماشى مع تطلعات المواطنين.

وأضاف ذات المتحدث. أنه وبتوجيه من الرئيس الذي أعطى لنا تعليمات بالوقوف ميدانيا و تنصيب الواليين المنتدبين بعد الوفاء بوعوده قبل نهاية السنة.

في حين أكد وزير الداخلية أن هنالك إجحاف في حق الولايتين المنتدبتين من حيث المشاريع. وستكون بكامل الصلاحيات لتمكين المواطن من تحسين ظروفه المعيشية.

وأببز نفس المسؤول أن السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. سيجعل من تنصيب الولايتين المنتدبتين لعين وسارة لهما كامل الصلاحيات لحل المشاكل و تقريب الإدارة من المواطن.

خاصة وأن عين وسارة و مسعد تزخران بإمكانيات هامة وستكونان ولايتين كاملتا الصلاحيات خلال الـ 03 سنوات القادمة تتمة لمسار إصلاحات الرئيس

رمزي أحمد توميات

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