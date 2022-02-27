مرابي يشرف على انطلاق دخول التكوين المهني لدورة فيفري 2022 من بجاية

أشرف صبيحة اليوم الأحد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، على مراسم الانطلاق الرسمي لدخول التكوين المهني لدورة فيفري 2022 من ولاية بجاية.

ووفرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين،283.991 مقعدا بيداغوجيا جديدا في مختلف أنماط التكوين على المستوى الوطني، لهذه الدورة، من بينهم 398 مقعد بيداغوجي في مراكز التكوين المهني للمعاقين حركيا، موزعين حسب طبيعة، أنماط وأجهزة التكوين والمستويات التأهيلية.

كما تمكنت من توفير 11.060 مقعدا جديدا في نمط التكوين الحضوري، و97.013 مقعدا بيداغوجيا في التكوين عن طريق التمهين وكذا 29.699 آخر في التكوين عن بعد، 16.725 مقعدا بيداغوجيا في نمط التكوين عن طريق الدروس المسائية، و5.403 مقعدا آخرا في الوسط الريفي،و 21.442 مقعد تكوينيٍ جديد لفائدة المرأة الماكثة في البيت.

وقامت أيضا بتوفير 8.046 مقعد بيداغوجي جديد في التكوين بالمؤسسات المعتمدة الخاصة، و9.285 مقعد بيداغوجي جديد في التكوين عن طريق المعابر، 330 مقعد في جهاز محو الأمية.

ليديا كبيش

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