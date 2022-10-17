مرابي: توفير 340 ألف مقعد بيداغوجي لسنة 2022-2023

أشرف اليوم الإثنين، وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين مرابي، على افتتاح الموسم التكويني الجديد انطلاقا من المعهد الوطني المتخصص بلقاضي معمر ببلدية سدراتة ،ولاية سوق أهراس، تحت شعار “دخول تكويني فعال و آمن”.

و قال مرابي، في كلمة ألقاها بالمناسبة أنه :”من محاسن الصدف أن يتزامن هذا الموعد مع مناسبة تاريخية خالدة في تاريخ الجزائر المجيد ألا و هي أحداث 17 أكتوبر 1961 التي شهدت أبشع جريمة في تاريخ الإنسانية ارتكبها المستدمر الغاشم بإقدامه على قمع أبنائنا في المهجر و رميهم في نهر السين بباريس”.

و كشف ذات المتحدث، أن عروض التكوين التي تم توفيرها على المستوى الوطني خلال هذا الدخول الجديد بلغت 340.412 في 401 تخصصا متوجا بشهادة مدرجا في مدونة تخصصات القطاع.

منها 116 تخصصا للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي و 137 تخصصا للتكوينات التأهيلية قصيرة المدى, مشيرا الى أن العروض الموفرة عرفت ارتفاعا يقدرب5,78 بالمائة مقارنة بدورة سبتمبر 2021.

أما فيما يخص الشعب ذات الأولوية، فقد تم التركيز على الاختصاصات ذات الصلة بالأنشطة الاستراتيجية الواردة في برنامج نشاط الحكومة و المتمثلة في ميادين الصناعة و الرقمنة و مهن الكهرباء والفلاحة و الطاقات المتجددة و السياحة.

و قال الوزير أن هذا الدخول سيكون أيضا مناسبة لإدراج تخصصات جديدة على مستوى بعض الولايات مثل التلحيم تحت الماء و تربية الأسماك في الأحواض و تربية المحار و استغلال أنظمة التزود بالماء الشروب و تلحيم أنابيب البترول و علاج و تحويل الجلود الخام.

تما بخصوص قدرات الاستقبال البيداغوجي، سيتعزز القطاع خلال هذا الدخول بوضع حيز الخدمة ل24 مؤسسة تكوينية منها 7 معاهد وطنية متخصصة و معهد واحد للتعليم المهني و 11 مركزا للتكوين المهني و التمهين و ترقية 4 مراكز للتكوين المهني و التمهين إلى معاهد وطنية متخصصة فضلا عن ترقية ملحقتين للتكوين إلى مراكز للتكوين المهني و التمهين.

وأعلن ذات المتحدث، أنه سيتم خلال هذا الموسم أيضا التكفل بفئة المستفيدين من جهاز “التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة” قصد تمكينهم من تحسين قابليتهم للتشغيل باكتسابهم مهارات تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل

كما كشف الوزير أنه تم مؤخرا إمضاء منشور وزاري مشترك يؤطر و ينظم هذه العملية بالتنسيق مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي سيتكفل القطاع بموجبه بضمان تكوينات قصيرة المدى متوجة بشهادات تأهيل أولي لفائدة طالبي الشغل لأول مرة و المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم.

رمزي أحمد توميات

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