مدير قسم البحوث والدراسات بوزارة الثقافة الصحراوية يؤكّد على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي وتوريثه للأجيال القادمة

مدير قسم البحوث والدراسات بوزارة الثقافة الصحراوية يؤكّد على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي وتوريثه للأجيال القادمة

ألقى مدير قسم البحوث والدراسات بوزارة الثقافة الصحراوية، الأستاذ محمد علي المن، الاثنين، محاضرة بمدرسة السينما الشهيد عابدين القائد الصالح بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

وتناول الأستاذ محمد علي المن في محاضرته جوانب مهمة من التراث الثقافي لجمهورية الصحراء الغربية.

كما أكّد مدير قسم البحوث والدراسات بوزارة الثقافة الصحراوية على أهمية الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الذي تزخر به الصحراء الغربية وتوريثه للأجيال القادمة.

من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف

محجوبة المحفوظ الناجم

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