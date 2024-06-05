مديرية البيئة لولاية سكيكدة تنظّم يوما إعلاميا تحسيسيا حول المهن الصديقة للبيئة

نظّمت مديرية البيئة بسكيكدة، الثلاثاء، بالتنسيق مع المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة مكتب سكيكدة و دار البيئة وكذا مديرية التكوين والتعليم المهنيين يوما إعلاميا تحسيسيا حول “المهن الصديقة للبيئة …. رحلة نحو المستقبل الاخضر”.

وأفاد بيان لمديرية البيئة في صفحتها الرسمية على فيسبوك أنّ هذه التظاهرة تندرج في إطار الإحتفال باليوم العالمي للبيئة المصادف لـ 5 جوان من كل سنة.

وأضاف المصدر أنّ هذا اليوم الإعلامي يهدف إلى تحسين النظم الايكولوجية الطبيعية والحفاظ على صحة المواطن الجزائري، و الاولوية في تطوير مهن البيئة التي توفّر فرص عمل وكذا الحاجة إلى تعزيز فرص الإهتمام المتزايد بالبيئة و ذلك على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني محمد بوقرة

كما تخلّل هذا اليوم معرض لمختلف المؤسسات ذات الصلة بالبيئة والمساحات الخضراء.

هشام تزير