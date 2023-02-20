مديرة التربية لولاية مستغانم: عملية إدماج المتعاقدين تمت بجميع مراحلها

ولجت عملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين عبر مديريات التربية لولايات الوطن المرحلة النهائية، حيث كشفت مديرة التربية لولاية مستغانم حسيبة صرموم، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن عملية إدماج المتعاقدين تمت بجميع مراحلها، حيث تم توظيف المعنيين، ومنح مقررات إدماجهم.

و قد جاءت عملية الترسيم، تنفيذا للقرار الرئاسي القاضي بإدماج قرابة 60 ألف أستاذ متعاقد، في مناصب قارة في آجل أقصاه 28 فيفري 2023.

وكما كشفت المتحدثة، عن إدماج 1102 أستاذ عبر جميع الأطوار الابتدائي، المتوسط و الثانوي، أين انتهت العملية في أجالها المحددة ولم يتم تسجيل أي تحفظ على أي ملف بالولاية.

كما أوضح مدير التربية لولاية بني عباس طايبي عبد القادر، أن عملية الترسيم مرت بمراحل دقيقة لاستكمالها وفق الشروط المطلوبة وفي أجالها المحددة، مشيرا إلى إدماج 300 متعاقد على مستوى الولاية.

حورية سعداوي

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