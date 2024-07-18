مدارس اشبال الأمة تحقق نسبة 100% في امتحانات شهادة البكالوريا

سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة هذه السنة نتائج ممتازة، في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب نص البيان فقد تحصل 952 شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 97.95 %، فيما حققت الشبلات نسبة نجاح 100%

و بهذه المناسبة، تقدم الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق.

هذا و تعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، والمستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.

رمزي أحمد توميات