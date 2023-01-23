مخطط عمل ثري لصناعة السفن بجميع أنواعها وولوج عالم التصدير

أعلن الرئيس المدير العام للشركة العمومية لإصلاح وبناء السفن حميد بن دراجي، في تصريح له للإذاعة الجزائرية٬ عن مخطط عمل هام وثري تسعى من خلاله الشركة إلى دخول عالم صناعة السفن بجميع أنواعها وولوج عالم التصدير.

وكشف بن دراجي أنّ الشركة تمكنت لأول مرة من صناعة قاطرة بحرية وسفن للنزهة، إضافة إلى مشاريع أخرى في انتظار التجسيد٬ مثمنا دعم الحكومة للشركة التي عانت سابقاً من التهميش، ومعتبرا ذلك حافزاً للمضي قدما في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني.

حورية سعداوي

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