مخطط عمل ثري لصناعة السفن بجميع أنواعها وولوج عالم التصدير

23 يناير، 2023

أعلن الرئيس المدير العام للشركة العمومية لإصلاح وبناء السفن حميد بن دراجي، في تصريح له للإذاعة الجزائرية٬ عن مخطط عمل هام وثري تسعى من خلاله الشركة إلى دخول عالم صناعة السفن بجميع أنواعها وولوج عالم التصدير.

 وكشف بن دراجي أنّ الشركة تمكنت لأول مرة من صناعة قاطرة بحرية وسفن للنزهة، إضافة إلى مشاريع أخرى في انتظار التجسيد٬ مثمنا دعم الحكومة للشركة التي عانت سابقاً من التهميش، ومعتبرا ذلك حافزاً للمضي قدما في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني.

 

حورية سعداوي

23 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 193 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

6 ديسمبر، 2021

تسجيل 390 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

30 ديسمبر، 2021

تسجيل 577 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

13 يناير، 2022

العياشي: قرار المحكمة الأوروبية يعد يوما تاريخيا وانتصارا عظيما للشعب الصحراوي 

30 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: