محمود عباس يُدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية

أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا.

ودعا محمود عباس، الشعب الفلسطيني وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الصهيوني

هذا وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبعد تنديدها بالإغتيال، عن إضراب والخروج في مسيرات مؤكدة أن عملية الإغتيال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة النضال ضد الاحتلال.

كما أكدت حركة “فتح”، من جهتها، أن سياسة الإغتيالات لن تجدي نفعا في كسر إرادة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال.

شرف الدين عبد النور