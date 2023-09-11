محمد لعقاب يلتقي نقابات القطاع

إجتمع مساء اليوم الإثنين، وزير الاتصال، محمد لعقاب، بمقر الوزارة، برؤساء وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الناشطة بالقطاع، حسب ما أورده بيان وزارة الاتصال.

و يأتي اللّقاء حسب ذات المصدر، بغية مواصلة الوزير لعقاب الإستماع لكافة انشغالات واقتراحات مختلف منتسبي القطاع ومهنييه بغرض رسم خارطة طريق لعمل المنظومة الإعلامية مستقبلا، باعتبار النقابات تعبِّر عن انشغالات الصحفيين.

و أكّد وزير الاتصال أن القطاع يجب أن يستكمل منظومته التشريعية وتنصيب الهياكل المؤطرة له، مركزا على ضرورة تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة في القريب العاجل، يفيد البيان.

كما شكّل هذا اللقاء فرصة لمناقشة بعض مواد القانون العضوي الجديد للإعلام، خصوصا تلك المتعلقة بحماية الصحفي والتكوين ، حيث اعتبر وزير الاتصال أن القانون الجديد يوفر حماية أوسع للإعلاميين خلال ممارستهم لمهامهم، يضيف ذات المصدر.

وبالمناسبة، دعا وزير الاتصال كافة مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع إلى تنظيم أنفسهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وإلى التضامن النقابي فيما بينهم للنظر في المشاكل العالقة، خاصة ما تعلق بالوضعية الاجتماعية للصحفيين ووضع تشخيص دقيق لظروفهم المهنية، على أن تكون مرفقة بجملة من الحلول والاقتراحات.

في السياق ذاته، جدّد الوزير حرصه على تقديم كل الدعم والمرافقة، وأن الوزارة لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة في حدود ما يسمح به القانون.

كما ثمّنت نقابات القطاع هذا اللقاء ورحبت في ذات الوقت بفتح الوزير لكافة قنوات الحوار للجميع، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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