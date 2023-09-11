محمد لعقاب يلتقي مدراء القنوات التلفزيونية الخاصة

إجتمع مساء أمس الأحد، وزير الاتصال، محمد لعقاب، بمقر الوزارة، بمدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة، و بحضور إطارات الوزارة، حسب ما أورده بيان وزارة الإتصال.

وبعد استماعه للانشغالات المطروحة من طرف القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية، أكد وزير الاتصال، أنّ التوجّه العام للسلطات العليا في البلاد اليوم هو تقوية المنظومة الإعلامية خاصة ما تعلق بالجانب التشريعي باستكمال صدور قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة، إضافة إلى انشاء سلطتي الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة، وهو الأمر الذي اعتبره الوزير لعقاب ضروريا وعاجلا، حسب ذات المصدر.

و شكّل اللّقاء فرصة لمسؤولي هذه القنوات الإعلامية لعرض ومناقشة الانشغالات التي يواجهها القطاع، حيث أوضح محمد لعقاب أن وزارة الاتصال ماضية في دعم ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة لضمان تنظيم سلس للمهنة وإرساء قواعد مهنية محترفة في العمل الإعلامي في اطار رؤية شاملة تهدف لتطوير المنظومة الإعلامية في الجزائر، يضيف البيان.

من جهتهم، عبّر ممثلو القنوات التلفزيونية عن استحسانهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص وزير الاتصال على تكريس ثقافة التشاور والإنفتاح على مختلف الأفكار والتطلعات، يفيد ذات المصدر.

و في ختام الاجتماع، دعا وزير الاتصال كافة مسؤولي القنوات التلفزيونية إلى صياغة مقترحاتهم ضمن تقرير شامل وموحد يمكن أن يكون في المستقبل بمثابة أرضية لورقة طريق تعمل على تشخيص مشاكل القطاع بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة، يختم بيان الوزارة. شرف الدين عبد النور

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