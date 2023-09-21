محمد لعقاب يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر

إستقبل صباح اليوم، الخميس، وزير الاتصال، محمد لعقاب، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، حسب ما أفاد به بيان وزارة الاتصال.

وجاءت زيارة السفير السعودي حسب ذات المصدر، لتهنئة، محمد لعقاب بمناسبة تعيينه وزيرا للاتصال.

و تطرّق اللّقاء إلى سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية أكثر بين الجزائر والمملكة العربية السعودية خاصة ما تعلق بالجانب الإعلامي، يفيد البيان.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على ضرورة الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى علاقات الأخوة والصداقة بين قيادة البلدين، وكذا مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية تجسيدا لتوجيهات وتطلعات قيادة البلدين، يضيف بيان الوزارة.

وبالمناسبة، جدّد السفير السعودي تهانيه للجزائر بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ونقل تشكراته للجزائر بمناسبة دعمها للسعودية في ترشحها لإستضافة معرض اكسبو 2030 خلال الانتخابات المقرر اجراؤها شهر نوفمبر المقبل.

من جهته، هنأ وزير الاتصال المملكة العربية السعودية على احتضانها القمة العربية الإفريقية، شهر نوفمبر المقبل، متمنيا لها النجاح بما يخدم الشعوب الإفريقية والعربية وعبر عن استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه القمة من الجانب الإعلامي.

من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عن ارتياحه لمستوى التنسيق الدائم والمشترك بين الجزائر والسعودية في كل المجالات، الأمر الذي يعكس حسبه، جودة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شكل اللقاء فرصة للطرفين للتطرق إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون في المجال الإعلامي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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