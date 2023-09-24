محمد لعقاب: مشروع القانون الأساسي للصحفي جاهز

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس السبت، أن وزارة الاتصال أنهت مشروع القانون الأساسي للصحفي الذي سيعرض على الأمانة العامة للحكومة، حسب ما أورده بيان وزارة الإتصال.

وصرّح الوزير، على هامش افتتاح مخيم صناع المحتوى، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن بطاقة الصحفي المحترف لابد لها من قانون خاص ( وقد تم اعداده ) ، مذكرا أن القانون العضوي للإعلام يعزز مكانة الصحفي، حسب ذات المصدر.

وبذات المناسبة، أكد وزير الاتصال أن عملية صناعة المحتوى عملية شاقة ورسالة نبيلة، متمنيا أن تندرج العملية في سياق البناء الوطني من أجل جزائر مزدهرة، معربا عن أمله في أن يتحلى مستخدمو الفضاء الأزرق بسلوك حسن وأخلاق حميدة، ومتمنيا من صناع المحتوى أن يتحلوا بقواعد السلوك الحسن لأن الفضاء الرقمي حسبه، “هو بمثابة مجتمع للإعلام والمعلومات، فلابد أن تسود فيه قواعد السلوك الحسن والأخلاق الراقية”، يضيف المصدر.

كما أعرب الوزير لعقاب عن أمله في أن يحترم صناع المحتوى على الأقل المادة الثالثة من قانون الإعلام المتعلقة بضوابط ممارسة النشاط الإعلامي.

وبخصوص إنشاء سلطة ضبط لصناع المحتوى، أفاد الوزير أنها متروكة للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ولصناع المحتوى، حيث يتعين عليهم- حسب الوزير- تنظيم أنفسهم، إذا كان لابد من وضع أخلاقيات لصناع المحتوى، فلا مانع لدى الوزارة من مرافقتهم، يضيف المصدر.

من جهة أخرى، أشار وزير الاتصال إلى سلسة اللقاءات التي أجراها مع مختلف الفاعلين في مجال الاعلام، في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من إعداد مشروع قانون السمعي البصري وقانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية، إذ سيتم بعدها تنصيب سلطتي الضبط ثم مجلس أخلاقيات المهنة، موضحا بقوله، أنه “حينما سيتم الانتهاء من كل هذه المراحل، نتمنى حدوث إقلاع حقيقي لقطاع الإعلام في الجزائر”، يختم بيان الوزارة. شرف الدين عبد النور

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