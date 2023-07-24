محمد عرقاب يستقبل سفير غينيا بيساو لدى الجزائر

24 يوليو، 2023
محمد عرقاب يستقبل سفير غينيا بيساو لدى الجزائر

استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب،  بمقر الوزارة، ممادو آليو جالو ، سفير جمهورية غينيا بيساو لدى الجزائر، حسب ما كشفه بيان وزارة الطاقة و المناجم.

وتركزت المباحثات بين الطرفين حسب ذات المصدر، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، الموصوفة بالأخوية.

وأشار الوزير بهذه المناسبة إلى رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الأفريقية، يضيف المصدر ذاته.

كما ناقش الطرفان الخبرة التي يمكن أن يقدمها القطاع من حيث تكوين الإطارات والتقنيين من غينيا بيساو في مجالات الطاقة، وكذا بحث فرص التعاون بين البلدين ولاسيما في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، والكهرباء والمواد البترولية. حيث أكد عرقاب استعداد الجزائر لدعم جمهورية غينيا بيساو من خلال التدريب ونقل درايتها وخبراتها في هذه المجالات، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

24 يوليو، 2023

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