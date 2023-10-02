محمد عرقاب يستقبل سفير جمهورية الشيلي بالجزائر وهذا مادار بينهما

2 أكتوبر، 2023
محمد عرقاب يستقبل سفير جمهورية الشيلي بالجزائر وهذا مادار بينهما

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر دائرته الوزارية، سفير جمهورية الشيلي لدى الجزائر، فرانسيسكو خافيير بير غونيو أورتادو.

و استعرض الطرفان حسب بيان وزارة الطاقة، علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة عامة ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر، لا سيما البحث والاستغلال وإنتاج المواد المنجمية، حيث دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع المنجمي، الشركات الشيلية إلى الاستثمار في مجال المناجم بالجزائر وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية، مع تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين، حسب ذات المصدر.
من جهته، أعرب السفير الشيلي عن ارتياحه للعلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن اهتمام الشركات الشيلية بتكثيف التبادلات مع شركات قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
2 أكتوبر، 2023

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