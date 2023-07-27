محمد عرقاب يتحادث مع نظيره الأذربيجاني

تحادث اليوم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع نظيره وزير الطاقة لجمهورية أذربيجان برويز شاهبازوف Parviz Shahbazov، و هذا بمشاركة اطارات من الوزارتين، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة و المناجم.

وتركزت المحادثات حسب ذات المصدر، على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، والتي وصفت بالممتازة، حيث تم فيها الوقوف على ما تطرقت اليه مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2022 بالجزائر، على إثر زيارة العمل التي قام بها وزير الطاقة الأذربيجاني الى الجزائر.

كما استعرض الوزيران فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين سوناطراك وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية سوكار، يفيد ذات البيان.

كما مكنت المناقشات من تحديد فرص التعاون والاستثمار الكبيرة الموجودة في مجال المحروقات والصناعة البترولية والغازية ككل، ولاسيما تكثيف التبادلات بين شركات البلدين في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي. بالإضافة الى الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية والتعاون التكنولوجي في هذه المجالات، يفيد المصدر نفسه.

كما خلص اللقاء بدراسة حالة أسواق الغاز وتطور أسواق النفط، وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بعملية الحوار الدائم بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط وكذا المشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز GECF، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور