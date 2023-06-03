محمد الحبيب: القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال عزز دور محافظي الحسابات

أكد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد الحبيب أنّ تعديل القانون الأخير الذي يتعلق بتبيض الأموال خول للمحافظين أن تصبح لديهم سلطة رقابة والإشراف”.

وجاء هذا التصريح خلال كلمته في افتتاح فعاليات الطبعة التاسعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة

وقال محمد الحبيب: “يوجد 3000 محافظ حسابات منتشرين في 58ولاية يسهرون على الشفافية المالية ومحاربة تبيض الأموال”، مؤكدا إستعداد الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، لمرافقة السلطات،

وذلك بهدف النهوض بالمهنة والوصول للعمل بمعايير عالمية، مُؤكدا أنهم سيقومون بعقد دورات تقييمية لدور المحافظين، يصيف ذات المتحدث.

كما شدد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، على ضرورة التركيز على التدريب المستمر لتطوير مهنة محافظ الحسابات بالجزائر.

ليديا كبيش

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