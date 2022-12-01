محكمة سيدي امحمد تأمر بإيداع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي رهن الحبس

1 ديسمبر، 2022

أصدرت القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة الوزير الاول الاسبق احمد اويحي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع ادانة الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية.

و تمت ادانة الوزير الاول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع امر ايداعه من الجلسة رهن الحبس في هذه القضية ، مع إدانة الوزير السابق براقي ارزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا

كما أصدرت حكما يقضي بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذ و مليون دج غرامة مالي نافذة ،مع إدانة وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة

في حين تمت ادانة وزير النقل السابق عمار غول بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ، و إدانة ادانة طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة مع امر بالقبض عليه و ادانة الوزير السابق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دجزغرامة مالية نافذة ، و إدانة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقا بعقوبة 20 حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع امر بالقبض دولي عليه.

كما تمت ادانة وزيرة البريد السابقة ايمان هدى فرعون بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دجزغرامة مالية نافذة ، و حكما يقضي بالبراءة في حق وزير النقل السابق عمار تو .

الى جانب احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 12حبسا نافذا لباقي المتهمين مع مصاردة جميع ممتلكات و الارصدة البنكية للمتهمين المتابعين في قضية الحال ،و الزام احمد اويحي و سلال بان يدفعا للخزينة العمومية تعويض قدره مليون دج.

مع الزام عبد السلام بوشوارب بان يدفع للخزينة العمومية مبلغ مليار دج عن كافة الاضرار مع الزام ايضا هدى فرعون و عمار غول ان يدفعا للخزينة العمومية مبلغ 500الف دج كتعويض عن كافة الاضرار التي لجقت بها .

و جاءت هذه الاحكام بعد متابعة المتهمين في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع و إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية و منحها لعائلة كونيناف

ووجهت لهم تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و هي منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون و تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة

ليديا كبيش

1 ديسمبر، 2022

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