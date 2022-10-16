محكمة الشراقة تُدين 03 تجار بـ12 سنة سجنا نافذا بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع

أدانت محكمة الشراقة بالعاصمة 03 تجار بـ12 سجنا نافذا لكل منهم لجنحة المضاربة غير المشروعة.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية بحكمة الشراقة، صدر اليوم الأحد ، أن المدعوين (خ.ع)، (ب.ج) و(ح.أ) توبعوا عن طريق إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا للمادتين 12 و13 من قانون المضاربة غير المشروعة وعقابا لهم حكم على كل واحد منهم بإثنتي عشر سنة (12) حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، مع الأمر بايداعهم الحبس بالجلسة ومصادرة الأشياء المحجوزة، وشطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليهم.

كما قضت ذات المحكمة على المحكوم عليهم بنشر مستخرج من الحكم في أي جريدة وطنية على نفقة المحكوم عليهم، على ألا تتجاوز 100 ألف دينار، وتعليقه بمدخل مصنع الحليب بالحمامات في الجزائر العاصمة لمدة شهر.

وتأتي هذه العقوبات الصارمةعلى المتورطين في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وليد.ب

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