محاكمة الوزير السابق نسيم ضيافات رفقة 38 شخصا

17 يناير، 2024

شرع اليوم، القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، في محاكمة الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، رفقة 38 شخصا آخرين، من بينهم أفراد من عائلته، متابعين بتهم تتعلق بالفساد.

و من بين المتهمين كذلك، مدراء عامون سابقون لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم”، والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”.

وتم إيداع الوزير نسيم ضيافات، الحبس المؤقت، بعد أن تم ذُكر اسمه من طرف المدير العام السابق لشركة “ألريم”، بخصوص قضايا تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

كما تبين من خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى شركة “ألريم”، أنه تم تمكين أفراد من عائلة نسيم ضيافات من مزايا في الشركة.

هذا وتتواصل المحاكمة باستجواب المتهمين والشهود في هذه القضية.

سهام قريمش

17 يناير، 2024

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