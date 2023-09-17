محافظ بنك الجزائر: الجزائر تشهد تطورا في اقتصادها وتدعم البلدان العربية التي تواجه صعوبات

أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، اليوم الأحد، أن الجزائر تشهد تطورا في اقتصادها وتدعم البلدان العربية التي تواجه صعوبات

وجاء ذلك خلال كلمة ألقها محافظ بنك الجزائر خلال افتتاح أشغال إجتماع الدورة الـ47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأوضح طالب أن الجزائر تشهد تطورا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية رغم مختلف الأزمات العالمية الاخيرة. إذ تمضي في تنويع اقتصادها وعصرنته والانتقال نحو الابتكار.

وفي اطار المجال المصرفي والمالي أُصدر هذه السنة قانون النقد المصرفي الجديد. الذي يهدف الى مواكبة التطورات المصرفية العالمية وتطوير التقنيات المالية الحديثة واقرار أطر الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر، يضيف ذات المتحدث.

مع الحرص على تدعيم صلاحيات المجلس النقدي والبنكي مع الحرص على تعزيز صلاحيات اللجنة المصرفية مع تحقيق أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي.

وأشار محافظ البنك الى انه في هذه الظروف ما فتئت الجزائر في دعم البلدان العربية الشقيقة. التي تواجه صعوبات شتى وتدعو الى العمل العربي المشترك في اطار المؤسسات الدولية لتوفير الدعم السريع والضروري لها”

أما بخصوص صندوق النقد العربي أكد نفس المسؤول على امتنانه للجهود الكبيرة التي يقوم بها في اطار أعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة. من حيث تناول مختلف مواضيع التحول المالي الرقمي وكذلك على صعيد المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية.

كما اشاد طالب بالأنشطة والجهود الكبيرة التي قامت بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. بالتعاون مع المؤسسات المصرفية خلال اليوم العربي للشمول المالي الموافق لـ 27 افريل من كل عام .

رمزي أحمد توميات

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