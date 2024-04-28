محادثات ثنائية تجمع أحمد عطاف مع نظيره السعودي بالرياض

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالرياض، على هامش مشاركته في أشغال الإجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

و تناول الوزيران بالتشاور والتنسيق، تطورات الأوضاع في قطاع غزة بصفة خاصة، والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة، لاسيما التحركات الدبلوماسية على مختلف الأصعدة في سبيل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، وتعزيز زخم الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين.

كما شكّل ذات اللقاء، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين وسبل تدعيمها أكثر، حيث رحب الوزيران بتفعيل الآليات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، واتفقا على ضرورة تعزيز الجهود وتكثيفها من أجل تقوية هذه العلاقات في شقها الإقتصادي.

شرف الدين عبد النور