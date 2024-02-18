محادثات ثنائية تجمع أحمد عطاف بنظيره الإثيوبي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، على هامش مشاركته مُمثلا لرئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تايي اتسقى سيلاسي.

و هنّأ الوزير أحمد عطاف، خلال اللقاء، نظيره الأثيوبي بمناسبة تعيينه حديثا على رأس دبلوماسية بلاده، وبحث معه سبل وآفاق توطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في سياق التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الاثيوبية، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما استعرض الطرفان، حسب ذات المصدر، الأوضاع الراهنة بمنطقتي انتماء البلدين، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها، حيث جدّدا التزامهما بتقاليد التشاور والتنسيق وتبادل الدعم حول القضايا التي تقع في صلب اهتمامات البلدين، وعلى رأسها تصفية الاستعمار في القارة الافريقية وتوطيد دعائم السلم والأمن والاستقرار في مختلف ربوعها.

شرف الدين عبد النور

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