محادثات تجمع عرقاب بالرئيس التنفيذي لشركة «إديسون» الإيطالية

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على هامش انعقاد المنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط”، بمدينة سورينتو الإيطالية، مع الرئيس التنفيذي لشركة «إديسون» الإيطالية، نيكولا مونتي، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، واطارات من الوزارة.

واستعرض الطرفان، حسب بيان وزارة الطاقة، حالة علاقات التعاون والشراكة، بين مجمعي سوناطراك وإديسون، والآفاق المستقبلية للتعاون والاستثمار في مشاريع هيكلية في مجال الطاقة بالجزائر، ولاسيما في مجال تصدير الغاز الطبيعي لإيطاليا، ودراسة إمكانية الربط الكهربائي بين الجزائر و إيطاليا، خاصة و أن الجزائر لديها قدرات كبيرة في الطاقات المتجددة، كما ناقش الطرفان مشروع الممر الجنوبي لتصدير الهيدروجين.

كما رحب الطرفان بالثقة والتفاهم الجيد اللذين تتميز بهما العلاقة بين سوناطراك وإديسون، وباقي الشركات الطاقوية الإيطالية.

كما ناقش الطرفان، أوجه التعاون، في إطار مخطط “ماتيي”، من أجل تعزيز علاقات التعاون، مع الدول الإفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية، سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية، وكذا تنويع سلاسل الإمداد، لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، في العديد من المجالات الأخرى مثل الزراعة، والصحة والمياه، والتكوين والبحث والتطوير وغيرها.

كما بحث الوزير عرقاب، و مونتي، أوجه أخرى للتعاون، على غرار التكوين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

شرف الدين عبد النور