مجموعة “فيلار مير” الاسبانية تتنازل عن كامل حصتها في شركة فرتيال لصالح مجموعة أسميدال

أعلنت المجموعة الصناعية أسميدال، 100 % فرع سوناطراك، والمجموعة الإسبانية فيلار مير (GVM)، أنّهما توصلتا إلى تسوية ودية، للخلاف الذي نشأ بينهما في عام 2018، بسبب رغبة مجموعة “فيلار مير” في بيع أسهمها في شركة “فرتيال”، مما أدى للجوء، منذ مارس 2021، إلى إجراء تحكيمي بين الطرفين، والذي صدر بشأنه حكم، في جوان 2023.

و أسفر الحوار المستأنف بين مجموعة أسميدال ومجموعة “فيلار مير”، حسب ما أورده بيان سوناطراك، عن توقيع بروتوكول اتفاق تسوية ملزم والذي أدّى، بتاريخ 12 جوان 2024، إلى إتمام عملية التنازل عن جميع الأسهم التي تمتلكها مجموعة فيلار مير في شركة فرتيال، لصالح مجموعة أسميدال، لِيتمّ بذلك وضْع حدّ نهائي للنزاع محلّ التحكيم الدولي، وبذلك، فإن مجموعة أسميدال تتمتع اليوم بالسيطرة الكلية على شركة فرتيال.

يجدر التذكير، بأن شركة فرتيال كانت مملوكة حتى هذا التاريخ بنسبة 49%، من طرف مجموعة فيلار مير، ونسبة 51% من طرف مجموعة أسميدال، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور