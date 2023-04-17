مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للطبعة الثالثة للحافظ الصغير بأدرار

17 أبريل، 2023

رافق مجمع اتصالات، بصفته الراعي الرسمي، ولايةَ ادرار في تنظيم الطبعة الثالثة للحافظ الصغير، بصفته الراعي الرسمي للتظاهرة،  أين تمّ تكريم أكثر من 400 تلميذ حافظ. كما تضمن هذا البرنامج، مسابقة المنشد الصغير والخطيب الصغير.

وللذكر، قام خالد زرات الرئيس المدير العام لـمجمع اتصالات الجزائر مرفوقا بوفد من اطارات المجمع، بحضور الحفل الختامي للطبعة الثالثة للحافظ الصغير المصادف ليوم العلم، بتاريخ يوم الأحد 25 رمضان 1444هـ الموافق ل 16 أفريل 2023م الموسومة باسم الشيخ العلامة المرحوم سيدي محمد بلكبير، حسب ما أفاد بيان لاتصالات الجزائر.

ومن خلال هذه المبادرة يؤكد مجمع اتصالات الجزائر، كمؤسسة مواطنة سعيه على تشجيع مثل هذه المبادرات التي تهدف الى المحافظة على أصالة المجتمع الجزائري وهويته الحضارية وخدمة لحفظة كتاب الله وتكريمهم، يضيف البيان.

ش.ن

17 أبريل، 2023

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