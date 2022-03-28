طمأن الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية لزرق إبراهيم، أن زيت المائدة متوفر في السوق، موضحا أن ندرة المواد الاستهلاكية راجع إلى الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال لزرق إبراهيم في تصريح لقناة “الشروق نيوز”، أن :” مجمع “أقروديف” ينتج 180 طن يوميا من زيت المائدة، كاشفا عن رفع طاقة الإنتاج إلى 500 طن يوميا من زيت المائدة”.

وكشف ذات المتحدث أن السوق سيُدعم بـ1500 قنطار من السميد يوميا، مع رفع طاقة الانتاج إلى 6000 طن يوميا، مشيرا إلى أن المجمع ينتج مليون طن من الفرينة سنويا، سيتم تقليص البيع بالجملة وتحويل المنتجات إلى المستهلك مباشرة

كما أكد الرئيس المدير العام لمجمع “أقروديف” على أن مخزون الزيت كاف والتذبذب راجع لسلوك المستهلكين والمحتكرين، مضيفا أن شراء مصنع الزيت “المحروسة” كلف المجمع 1400 مليار دج.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...