مجلس قضاء مستغانم يصدر بيانا حول حادثة اطلاق النار على قاضي تحقيق

31 يوليو، 2023

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم، في بيان هام،  عن حادثة تعرض قاضي تحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه.

وجاء في نص البيان:” أنه بتاريخ 30 جويلية 2023 حوالي الساعة الثالثة مساء وأثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لاجراءات سماع المتهم “د لخضر” أمين ضبط سابق بنفس المحكمة. المتابع من اجل قائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقي”

وحسب المصدر فقد نتج عن ذلك اصابة قاضي التحقيق على مستوى البطن، و بعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعتدي وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس

وتم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الإستشفائية. حيث خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة.

فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعتدي وهو تحت المراقبة الطبية، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

31 يوليو، 2023

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