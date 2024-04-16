مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيقا ابتدائياًّ بشأن صفقة مشبوهة بين موبيليس ومجمع شركات جزائرية أجنبية

أعلن مجلس قضاء العاصمة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق ابتدائي، على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية “آت أم موبيليس” ومجمع شركات جزائرية أجنبية.

وجاء في بيان المجلس: “الوقائع تؤكد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة وبتواطؤ بعض مسؤولي مؤسسة آت أم موبيليس”.

وأضاف البيان: “المشبوهون في القضية هم رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة آت أم موبيليس سابقاً ومسيّر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة”.

و تم إيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت، فيما أُخضع 4 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية، بينما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمراً، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور