مجلس التجدید الإقتصادي الجزائري يتضامن مع الشعب الفلسطیني

18 أكتوبر، 2023

عبر مجلس التجدید الإقتصادي الجزائري عن تأثره الشدید بالوضع المأساوي والمرعب. الذي یعیشه الشعب الفلسطیني الشقیق، حسب بيان للمجلس

وقدّم المجلس من خلال بياتطنه تعازيه الخالصة لأسر الضحایا الفلسطینیین. وتضامنا مع الشعب الفلسطیني الشقیق قرر أعضاء مجلس التجدید الاقتصادي الجزائري الإلتزام بدقیقة صمت بمقر عملھم. مع كافة موظفیھم ترحما على أرواح الضحایا الفلسطینیین في ھذه المأساة غدا الخمیس على الساعة 12 زوالا.

ودعا رئیس مجلس التجدید الإقتصادي الجزائري كمال مولى في نفس السیاق كل المؤسسات الاقتصادیة عبر التراب الوطني للانضمام لھذه المبادرة

رمزي أحمد توميات

18 أكتوبر، 2023

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