أفاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولا، إن المجلس تلقى بكل ارتياح إرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعديل قانون الاستثمار.

وأوضح مولا في بيان عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أن الأزمة العالمية ووضعية الاقتصاد الوطني تفرضان رسم إستراتيجية من أجل ترقية الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأضاف ذات المتحدث، أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عقد عدة لقاءات قصد الخروج باقتراحات موضوعية في أقرب الآجال، وأت بعض التدابير السارية المفعول في قانون الاستثمار الحالي تشكل عوائق لترقية الاستثمارات”.

وتابع رئيس المجلس قائلا: “نحن واعون بأهمية الاستجابة الدائبة للخروج بنظرة تشاركية فعالة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني”.

رمزي أحمد توميات

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