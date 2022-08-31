مجلس الأمن الدولي يشيد بدور الجزائر في مساعدة الأطراف المالية

ثمن مجلس الأمن الدولي، الدور الذي تلعبه الجزائر في مساعدة الأطراف المالية، على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وجاء ذلك في قراره رقم S/RES/2649/2022 بشأن الوضع في مالي، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم الثلاثاء.

وأشاد مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه الجزائر والأعضاء الآخرون في فريق الوساطة الدولية، بقيادة الجزائر لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر

كما أكد المجلس، على ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق، مبرزا أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق.

وفي هذا السياق، ذكر مجلس الأمن الأممي بالطابع المحوري لأحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، معربا عن دعمه الكامل لهذا الاتفاق.

وكذا متابعة تنفيذه عن كثب، وإذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه.

ليديا كبيش

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