مجلس الأمن الدولي: التصويت بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك

31 يناير، 2024
صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر، يشدّد على الحاجة الملحة لتدفق المساعدات إلى غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الصهيوني الغاشم.
و يحث البيان المصوت عليه، جميع الأطراف على التعامل مع كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وتسهيل تنفيذ ولايتها على النحو المبين في القرار 2720.
و يندرج تصويت أعضاء مجلس الأمن في إطار مساعي الجزائر الدائمة والمتواصلة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية تنفيذا لتعليمـــات رئيس الجمهورية.
شرف الدين عبد النور
31 يناير، 2024

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