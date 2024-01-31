مجلس الأمن الدولي: التصويت بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر، يشدّد على الحاجة الملحة لتدفق المساعدات إلى غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الصهيوني الغاشم.