مجلس الأمة يعقد جلسة علنية غدا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية

من المنتظر، أن يعقد مجلس الأمة، غدا الخميس، جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على ثلاثة أعضاء من الحكومة حسب ما افاد به بيان للمجلس.

وحسب نص البيان، فإن الأسئلة الشفوية المبرمجة في هذه الجلسة، وعددها تسعة، تخص قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. والأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية وكذا الصحة.

وسيسأل وزراء القطاعات الثلاث من طرف كل من الأعضاء عبد الجليل بن جراد والعيد ماضوي. وعمار بن معمر ، مولود مبارك فلوتي ومحمد العربي سليماني. وكذا يوسف العراب، عبد القادر شنيني، عمر دادي عدون وعبد القادر جديع.

وجاء في نص البيان: “يعقد مجلس الأمة غداً الخميس 23 فيفري 2023 إبتداءا من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، جلسة عامة”. “يخصصها لتوجيه تسعة أسئلة شفوية إلى ثلاثة أعضاء في الحكومة تخص قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”. الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية والصحة، موجهة من السادة أعضاء مجلس الأمة”.

كما تابع البيان “سؤالان شفويان للسيدين عبد الجليل بن جراد والعيد ،ماضوي، إلى السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”. “ثلاثة أسئلة شفوية للسادة عمار بن معمر ؛ مولود مبارك فلوتي ومحمد العربي سليماني إلى السيد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية”.

بالاضافة الى أربعة أسئلة شفوية للسادة يوسف العراب؛ عبد القادر شنيني؛ عمر دادي عدون وعبد القادر جديع إلى وزير الصحة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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