مجلس الأمة يشارك في مؤتمر اقليمي بالأردن

تشارك نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة، عضو ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف، في مؤتمر اقليمي حول موضوع: “المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية”، بعمان بالأردن يومي 29 و 30 جويلية الجاري.

وأفاد بيان لمجلس الأمة اليوم السبت، أن المؤتمر من تنظيم اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في المملكة الأردنية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وحسب نص البيان، يشكل اللقاء فرصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، وتبادل الخبرات المتعلقة بالسياسات والإجراءات الداخلية للأحزاب السياسية المراعية للجندر.

بالاضافة الى إجراءات القضاء على العنف السياسي ضد النساء والفتيات في الدول العربية والأجنبية، وكذا إيجاد الحلول الكفيلة بإحداث التغيير الإيجابي في الأحزاب السياسية، وتجنيد الدعم للحركات والقيادة النسوية.

واستعرضت نوارة جعفر في مداخلة لها، خلال مشاركتها كمحاضرة في الجلسة الثانية بعنوان: دور الأحزاب والقوى السياسية، التجربة الجزائرية في المجال فذكرت أن قضايا المرأة استأثرت بالاهتمام في الجزائر ، فتوالت الإصلاحات في المنظومة التشريعية شملت لاسيما الدستور وقوانين الأحوال الشخصية، الجنسية، حماية المرأة من العنف، قانون الانتخابات والأحزاب السياسية.

كما أشارت ذات المتحدثة الى النسب العالية لمشاركة المرأة في قطاعات التربية والتعليم ، القضاء، الصحة، والتي أصبحت قطاعات مؤنثة الى أبعد حد، علاوة على التواجد المشرِّف للمرأة في السلك الدبلوماسي كسفيرات، وقنصل عام، وذكَّرت بإشراف أربعة نساء على الأمانة العامة لأحزاب سياسية في الجزائر.

ووفقا لنص البيان، فان برنامج عمل المؤتمر دراسة ومناقشة يتضمن مواضيع عدة هي دور التشريعات ومؤسسات الدولة في تهيئة البيئة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة الحزبية، دور الأحزاب والقوى السياسية.

بالاضافة الى دور الاعلام والمجتمع المدني في تعزيز انخراط المرأة في العمل الحزبي ققص نجاح في تخطي التحديات التى تواجه المرأة في العمل الحزبي والعنف ضد المرأة في السياسة.

ليديا كبيش

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