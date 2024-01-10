مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

شارك، اليوم الأربعاء، أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ الاجتماع خصّص للاستماع ومناقشة عرض السيدة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي الجديدة المنتخبة شهر أكتوبر الماضي والمتعلق بأولويات عهدتها في إطار استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي، ومدى مطبقاتها للموضوع العام للاتحاد لسنة 2024 حول تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقد أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على أهمية ترقية العلاقات البرلمانية والدفع بدور الدبلوماسية البرلمانية المتعددة الأطراف خدمة لمصلحة شعوب العالم، والبحث عن فعالية أكبر لضمان السلم في العالم خاصة وان مناطق عدة تشهد توترات وأزمات تستدعي العمل الجماعي والفعلي لتحقيق الاستقرار الدولي، يضيف البيان.

هذا وقد ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية، مسائل تنظيمية تحضيرا للجمعية العامة القادمة للاتحاد، وذلك بصفتها الهيئة الإدارية لهذا التنظيم البرلماني الدولي، يختم بيان مجلس الأمّة.

ش.ن

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