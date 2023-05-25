مجلس الأمة يشارك في أشغال المؤتمر الدولي العاشر  للإيكولوجيا بروسيا

الجزائر-بلادي أنفو: يشارك وفد عن مجلس الأمة في أشغال المؤتمر الدولي العاشر للإيكولوجيا التي انطلقت اليوم الخميس، بمدينة سانت بطرسبورغ بروسيا الاتحادية ، ويستمر إلى غاية غد الجمعة.

يُنظم المؤتمر من قبل وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي تحت رعاية المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا ويحمل شعار “البيئة : حق وليس امتياز“.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أن الوفد يتكوّن عبد المجيد مختار، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية المحلية بمجلس الأمة، والعضوين عبد الحق بن بولعيد وحاج عبد القادر قرينيك.

يلتأم المؤتمر بانتظام منذ عام 2008، ويعد منبرًا دوليًا للحوار المفتوح والعادل حول القضايا الأكثر أهمية التي تؤثر على البيئة، كما يشكل منصة للبرلمانيين من أجل تعزيز التبادلات والتعاون حول وسائل ضمان الأمن البيئي ومواءمة التشريعات البيئية وطنيا.

ويتضمن برنامج عمل المؤتمر عدة ورشات حول عديد المواضيع ذات صلة بالبيئة والمناخ كتحدي القرن

وأوضح البيان أنه خلال نقاشات المؤتمر أكد عبد المجيد مختار، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية،أن حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي في الجزائر تشكل أولوية قصوى، لارتباطها بالأمن الغذائي كونه أحد المقومات الأساسية للسيادة الوطنية مما دفع الدولة الجزائرية إلى تسخير إمكانات مادية وبشرية كبيرة، يرافقها في ذلك البرلمان بغرفتيه من خلال وضع الإطار التشريعي المناسب، الداعم لهذا التوجه الوطني الذي يحظى باهتمام استثنائي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون…و يتجسد ذلك عبر المخطط الوطني للمناخ، والذي يشمل 155 مشروعا، 76 منها متعلقة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، و 63 مشروعا مخصصا للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، و16 مشروعا متعلق بتعزيز ادارة المناخ.

ش.ن

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