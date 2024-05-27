مجلس الأمة يشارك بعمّان الأردنية في حوار البرلمانات العربية

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، بتكليف من صالح قوجيل، رئيس المجلس، في حوار البرلمانات العربية حول “المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاما”، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك يومي 29 و30 مايو الجاري، في العاصمة الأردنية، عمان.

و يتشكل وفد مجلس الأمة، من نجية وجدي دمرجي، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيسة الوفد، محمد بوبكر، عضو مجلس الأمة، و عبد الكريم بوغالم، عضو مجلس الأمة.

كما يندرج هذا الحوار، حسب بيان مجلس الأمة، في إطار التحضير للاحتفال العام المقبل بمرور 30 عاما، بعد مصادقة دول العالم على إعلان “بيجين” ومناهج عمله في سبتمبر 1995،

ويهدف إلى عرض عملية المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين على المستويين الوطني والإقليمي، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول دور البرلمانات العربية في النهوض بقضايا المرأة، مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه المشرعين في تبني التشريعات الوطنية التي تتناول قضايا المرأة، تعزيز دور المشرعين في تطوير التشريعات الوطنية التي تتناول قضايا المرأة ودورها في العملية التنموية، تحديد الأولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات التي من شأنها التعجيل في تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية.

جدير بالذكر، أن الجزائر قد صادقت على إعلان ومنهاج عمل بيجين عام 1996، وهو رؤية عالمية حول آليات تمكين المرأة، وأحد الأطر المرجعية لتحليل وضعها وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لترقية حقوقها، وإشراكها في السياسة والتنمية وصناعة القرار.

شرف الدين عبد النور