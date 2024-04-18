مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في الاجتماع الثالث للجنة فلسطين

شارك عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، في الاجتماع الثالث للجنة فلسطين، المنعقد يوم أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، و ذلك تحضيرا لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وأكد عبد الكريم قريشي، أن الجزائر ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وأن الدفاع عن القضية الفلسطينية سيكون على رأس أولوياتها، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، التي بدأت في الأول من الشهر الحالي، وتستمر عامين.

ودعا أعضاء لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني موقفًا موحدًا ومغايرًا لحالة الصمت المخزية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة لكيان الاحتلال الغاشم تجاه الفلسطينيين في غزة، والتي أظهرت للعالم بما لا يدع مجالاً للشك أنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، والذين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم.

شرف الدين عبد النور