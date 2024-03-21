مجلس الأمة يحضر في الاجتماع المشترك لهيئة مكتب البرلمان الإفريقي ومكاتب اللجان الدائمة

شارك عبد المجيد عز الدين، عضو مجلس الأمة، رئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي، اليوم الخميس، في الاجتماع المشترك لهيئة مكتب البرلمان الإفريقي ومكاتب اللجان الدائمة، بحضور رؤساء المجموعات الجيوسياسية، وكذا رئيسي المجموعتين البرلمانيتين للمرأة وللشباب، وذلك بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ الاجتماع ترأسته لوسيا دوس باسوس Lucia Dos Passos ، رئيسة البرلمان الإفريقي بالنيابة، بحضور المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، وممثل عن السيد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

خصص الاجتماع لمناقشة بنود تنظيمية تتعلق بانتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي ونائبيه الأول والرابع بعد شغور المناصب، حيث دعت رئيسة البرلمان الإفريقي إلى التقيد بالنصوص واللوائح والقوانين المنظمة لعمل البرلمان الإفريقي بما فيها بروتوكول التأسيس، مع اعتماد توصيات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وتنفيذ توجيهاته فيما يخص سير عمليات الانتخاب، من أجل ضمان نجاحها في كنف النزاهة والشفافية والممارسة الديمقراطية، وفقا للمبادئ التوجيهية لمكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، يضيف البيان.

وأفاد البيان أيضا أنّه سيتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي من المجموعة الجيوسياسية لإفريقيا الجنوبية، ونائبه الأول من المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، ونائبه الرابع من المجموعة الجيوسياسية لوسط إفريقيا، التزاما بمبدأ التناوب الذي أقره الاتحاد الإفريقي، وذلك تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال أشغال الدورة الاستثنائية للفترة التشريعية السادسة التي ستنطلق غدا.. وسيستأنف البرلمان الإفريقي بعد هذه الدورة السير العادي لأشغاله، من أجل مواصلة إسهاماته في مواجهة التحديات التي تواجه القارة وخدمة مصالح الشعوب الإفريقية.

ش.ن

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