مجلس الأمة يحضر في الاجتماع المشترك لهيئة مكتب البرلمان الإفريقي ومكاتب اللجان الدائمة

21 مارس، 2024

شارك عبد المجيد عز الدين، عضو مجلس الأمة، رئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي، اليوم الخميس، في الاجتماع المشترك لهيئة مكتب البرلمان الإفريقي ومكاتب اللجان الدائمة، بحضور رؤساء المجموعات الجيوسياسية، وكذا رئيسي المجموعتين البرلمانيتين للمرأة وللشباب، وذلك بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ الاجتماع ترأسته لوسيا دوس باسوس Lucia Dos Passos ، رئيسة البرلمان الإفريقي بالنيابة، بحضور المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، وممثل عن السيد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

خصص الاجتماع لمناقشة بنود تنظيمية تتعلق بانتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي ونائبيه الأول والرابع بعد شغور المناصب، حيث دعت رئيسة البرلمان الإفريقي إلى التقيد بالنصوص واللوائح والقوانين المنظمة لعمل البرلمان الإفريقي بما فيها بروتوكول التأسيس، مع اعتماد توصيات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وتنفيذ توجيهاته فيما يخص سير عمليات الانتخاب، من أجل ضمان نجاحها في كنف النزاهة والشفافية والممارسة الديمقراطية، وفقا للمبادئ التوجيهية لمكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، يضيف البيان.

وأفاد البيان أيضا أنّه سيتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي من المجموعة الجيوسياسية لإفريقيا الجنوبية، ونائبه الأول من المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، ونائبه الرابع من المجموعة الجيوسياسية لوسط إفريقيا، التزاما بمبدأ التناوب الذي أقره الاتحاد الإفريقي، وذلك تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال أشغال الدورة الاستثنائية للفترة التشريعية السادسة التي ستنطلق غدا.. وسيستأنف البرلمان الإفريقي بعد هذه الدورة السير العادي لأشغاله، من أجل مواصلة إسهاماته في مواجهة التحديات التي تواجه القارة وخدمة مصالح الشعوب الإفريقية.

ش.ن

21 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة…اتصالات الجزائر تطلق خدمة "معلم" للدعم المدرسي

بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة…اتصالات الجزائر تطلق خدمة “معلم” للدعم المدرسي

19 سبتمبر، 2023

انطلاق الدورة الخامسة للجنة التعاون الجزائري التنزاني اليوم

1 أغسطس، 2023

سايحي يناقش رفقة السفير القطري انطلاق مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني

5 سبتمبر، 2023

تسجيل 95 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى