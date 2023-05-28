مجلس الأمة: بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة التجهيز والتنمية المحلية في زيارة إلى مستغانم و وهران

مجلس الأمة: بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة التجهيز والتنمية المحلية في زيارة إلى مستغانم و وهران

تقوم بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمّة، في الفترة ما بين 27 ماي إلى غاية 02 جوان، بـزيـارة إلى كل من ولايتي مستغانم ووهران، للاطلاع على مختلف المشاريع، حسب بيان لمجلس الأمة.

و استهل الوفد زيارته التي تدوم 3 أيام ابتداء من 27 ماي إلى غاية 29 ماي الجاري، بالتنقل لولاية مستغانم للاطلاع على مشاريع وآفاق التنمية في الولاية خاصة قطاعات السكن والري والأشغال العمومية، وزيارة ميناء المدينة وآفاق توسيعه، حسب ما أورده البيان.

كما ستكمل البعثة الاستعلامية زيارتها التفقدية التي ستدوم 4 أيام انطلاقا من يوم الثلاثاء 30 ماي إلى غاية 02 جوان الجاري، بالتوجه الى ولاية وهران للاطلاع على مدى تقدم التجهيزات العمومية وتهيئة المناطق الصناعية، ومحطات تحلية المياه وزيارة ميناء المدينة.

ويتشكل وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة التي كلّفها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل لهذه المهمة، حسب ذات المصدر، من 8 أعضاء وهم، رئيس الوفد سعيد سعيدي، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، و شفيق سي علي، نائب رئيس اللجنة، عبد الكريم قريشي، مقرر اللجنة، والأعضاء يحي شارف، بوزيان زكراوي، عبد القادر بورزيق، محمد أمين ساحلي، و بن هدية يوسف رضا.

شرف الدين عبدالنور

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