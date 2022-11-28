مجلس الأمة: المصادقة على نص قانون المالية التكميلي لسنة 2022

ترأس اليوم الاثنين صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة جلسة علنية،.خُصّصت لتقديم والمصادقة على نصّ قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

وحسب بيان لمجلس الأمة فانه بعد افتتاح الجلسة تمّ إحالة الكلمة إلى وزير المالية، ممثل الحكومة. الذي أوضح في مستهل عرضه إلى أنّ الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 هدف بالأساس. إلى إدراج إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية 2022. والتي طرأت على تأطير الاقتصاد الكلي والمالي بالمقارنة مع التدابير الواردة في قانون المالية الأولي لسنة 2022.

وذلك في ظل تسجيل زيادة في الواردات السلعية بنسبة 3.8 بالمائة، والتكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية في ميزانية التسيير. بمبلغ يُقدّر بـ 1.385 مليار دج، إلى جانب تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز. بمبلغ إجمالي الاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دج.

ولفت الوزير إلى أنّه، وبالنظر إلى هذه المؤشرات الجديدة، فمن المتوقع، أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي نهاية سنة 2022. بزيادة 40.4 بالمائة، على أن تبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار بارتفاع 15 بالمائة.

في حين سيصل رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إلى ما يربو عن 983 مليون دولار. وبتحسن احتياطي الصرف الذي سيرتفع إلى 46،28 مليار دولار أمريكي. مردفاً بأنّ نص القانون هذا يتوقع نسبة نمو تصل إلى 3،44 بالمائة. ونمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات إلى 4،3 بالمائة.

وأكد وزير المالية بأنّ نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يُركز بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية. تستجيب للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاتكال على المحروقات. ناهيك عن الحفاظ على دعم الدولة للفئات الهشة وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين.

وحسب كسالي، فإن إيرادات الميزانية. من المرتقب أن ترتفع بنسبة 23،2 بالمائة لتبلغ إلى 7000.8 مليار دج. وبما في ذلك الجباية البترولية إلى 3.212 مليار دج والموارد العادية إلى 3.788 مليار دج.

فيما ستصل نفقات الميزانية إلى 11610 مليار دج في قانون مشروع القانون التكميلي بارتفاع قدره 1.752 مليار دج. مقارنة بقانون المالية 2022.

أمّا فيما يتعلق بالنفقات، فقد أوضح بأنها تتوزع إلى 7.697 مليار دج لنفقات التسيير بزيادة تقدر بـ 1.385 مليار دج. وهي تتكفل أساسا بالمساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب. والديوان الوطني المهني للحليب والاعتمادات الأساسية التي تهدف الى تغطية منحة البطالة.

كما ستشمل إعادة تقييم النقاط الاستدلالية لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وديون هيئة الضمان الاجتماعي، والأثر المالي المتعلق بإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني.

ةتضمنت نفقات التجهيز ميزانية قدرها 3.913,17 مليار دج بزيادة 366 مليار دج. والتي ستغطي خصوصا البرنامج التكميلي لفائدة بعض الولايات والاعتمادات لفائدة قطاع الصحة بعد رفع التجميد عن مشاريع المنشآت القاعدية.

في المقابل يتوقع تسجيل عجز اجمالي للخزينة قدره 5.467 مليار دج. ويمثل هذا العجز 22.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي بارتفاع طفيف. في عجز الخزينة بلغ 538 مليار دج مقارنة بقانون المالية لسنة 2022.

وأبرز وزير المالية بأنّ القانون هذا جاء حاملاً جملة من التدابير التشريعية. الهادفة لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإضفاء للتجانس على الإجراءات وتبسيطها. ناهيك عن كونه لا يتضمّن أيّ ضرائب جديدة، أو أعباء ضريبية إضافية.

كما تم منح تدابير تحفيزية في إطار الأراضي المستصلحة حديثا وتأطير جمع الحبوب، الى جانب تعزيز الاستثمار في النقل البحري والجوي.

وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية، تم إدراج تدابير لإعفاء عمليات استيراد وبيع السكر الخام والسكر الأبيض من الحقوق الجمركية. ومن الرسم على القيمة المضافة وإعادة النظر في بعض الرسوم المتعلقة. بالمؤسسات الناشئة ومعدات الحاسوب لتطوير الاقتصاد الرقمي والهواتف النقالة ومعدات الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي.

كما أفاد الوزير أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن تدابير تسمح بالتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية. التي كانت محل أحكام نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد. مؤكداً بأنه تضمن تدابير تتكفل بمنحة البطالة التي تم تعديل مقاييسها وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.

في حيو تضمن أيضاً الإعفاء من الرسم الجزافي الخام المطبق على السلع المستوردة عن طريق الطرود البريدية. والبريد السريع وتبسيط إجراءات اقتناء السكنات الاجتماعية الإيجارية.

وفي ختام الجلسة، وعملاً بأحكام المادة 142 من الدستور والمادة 37 من القانون العضوي 16-12. الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة والمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع (بواقع 122 صوت بنعم من أصل 123، وامتناع عضو واحد) على نصّ هذا القانون. المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

ليديا كبيش

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