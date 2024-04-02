مجلس الأمة: المصادقة بالاجماع على نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

صادق أعضاء مجلس الأمة، صباح اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بالإجماع على نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، و ذلك بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، و بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وعقب المصادقة بالإجماع على نص القانون من طرف أعضاء مجلس الأمة، قدّمت مولوجي، حسب بيان وزارة الثقافة، كلمة بالمناسبة، توجهت فيها بالتهاني الخالصة لأهل القطاع بصفة عامة ولأهل السينما بصفة خاصة، على هذا المكسب القانوني الهام الذي يستجيب لمختلف تطلعات السينمائيين، كما توجهت أيضا بالشكر الجزيل والعرفان إلى أعضاء مجلس الأمة على مصادقتهم على نص هذا القانون الهام الذي يجسد إلتزامات رئيس الجمهورية، سيما الالتزام رقم 20، و الالتزام رقم 46 من خلال دعم ومرافقة الإبداع الفني والأعمال الثقافية وترقية وتطوير الصناعة السينماتوغرفية.

شرف الدين عبد النور

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