مجلس الأمة: إعداد مشروع تمهيدي معدّل ومتمِّم للنظام الداخلي

15 مايو، 2023

عقدت  لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي الموسعة، لمجلس الأمة اليوم الثنين، اجتماعا أوليا بغرض مباشرة أشغالها، بتحديد منهجية عمل ووضع خارطة طريق للتكفل بإعداد مشروع تمهيدي يُعدّل ويُتمِّم النظام الداخلي لمجلس الأمة بما يُطابق ويتواءم مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020. ،حسب بيان مجلس الأمة

و حضر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل جانبًا من أشغال اللجنة، حيث أبرز في كلمة مقتضبة له أمام أعضاء اللجنة على أهمية هذه الوثيقة الناظمة لعمل وسير مجلس الأمة، و أنها تضبط متطلبات العمل البرلماني وصلاحياته، مؤكّدًا على وجوب توخي الدقة في صياغة بنودها، بما يوضح بشكل لا لُبس فيه مهام ومسؤوليات عضو مجلس الأمة، تماشياً والموقع الذي تحتله الهيئة في الهرمية المؤسساتية للدولة في إطار العمل الجماعي وبمنهجية تشاورية.

و ستواصل اللجنة القانونية الموسعة أشغالها يوم الأربعاء 17 مـاي 2023. يفيد البيان الذي ذكر أن صالح قوجيل كان قد وجه خلال اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 5 أفريل 2023، أعضاء اللجنة القانونية الموسعة المكلّفة بمراجعة النظام الداخلي للمجلس، بالشروع في النظر في البنود الواجب تعديلها ومراجعتها في النظام الداخلي لمجلس الأمة، لجعلها تتطابق وتتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020.

شرف الدين عبد النور

15 مايو، 2023

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